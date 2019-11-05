Руководство ХК «Динамо-Минск» жестко отреагировало на последние неудачи «зубров» в КХЛ

Анонсированные генеральным директором ХК «Динамо-Минск» Дмитрием Басковым после разгромного поражения в Уфе кадровые изменения не заставили себя долго ждать.

Напомним, «зубры» уступили в последнем поединке — 1:9.

Как сообщает пресс-служба «бело-голубых», по соглашению сторон без выплаты компенсации расторгнут контракт с американским нападающим Дрю Шором.

Кроме этого американский форвард Шейн Принс выставлен на драфт отказов (согласно ст. 39 Правового регламента КХЛ игрок, помещенный в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги).

Не обошли стороной оргвыводы и белорусских хоккеистов: нападающий Андрей Степанов, защитники Роман Дюков и Даниил Бокун переведены в фарм-клуб «Юность», а нападающий Никита Феоктистов — в фарм-клуб «Динамо-Молодечно».

По словам Баскова, несмотря на то, что Шор «отличный нападающий», «Динамо» на позиции центрального нападающего ведущего звена «необходим хоккеист с немного другими качествами».

Что касается Принса, то гендиректор признался, что «ожидания при подписании контракта с ним были выше».

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