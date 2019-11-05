В микрорайоне Шабаны открывается бассейн

7 ноября в столичном микрорайоне Шабаны будет открыт 25-метровый бассейн с двумя чашами — для взрослых и для детей.

Взрослым посетителям предлагается пять дорожек, глубина ванны — от 1,2 до 1,8 метра, детский бассейн имеет размеры 10х8 метров и глубину от 0,6 до 0,85 метра.

В день бассейн сможет принять до семисот человек. В том числе с ограниченными физическими возможностями.

Бассейн по улице Шабаны, 17 построен по типовому проекту. Аналогичное сооружение с 2017 года работает в микрорайоне Брилевичи. Стоимость проекта составила около 5 млн рублей.