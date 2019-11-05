Белорусские полярники отправляются в очередную антарктическую экспедицию

Белорусская антарктическая экспедиция, 12-я по счету, стартует 8 ноября.

Команда полетит из Минска до Кейптауна, оттуда — до российской антарктической станции «Новолазоревская», а затем — до горы Вечерняя, где строится белорусская полярная станция. Об этом сообщил агентству «Минск-Новости» ее начальник Алексей Гайдашов.

Генеральный груз — три очередные секции станции, включая медицинско-хирургический модуль, — доставит в конце сезона российское судно.

В экспедиции будут работать 10 человек. Кроме опытных полярников включены и молодые участники. Также в состав вошли специалисты и ученые из России, Болгарии и Турции.

Экспедиция завершится примерно в конце марта 2020 года. За нашими полярниками придет российское судно «Академик Федоров».