Лукашенко подарил правителю эмирата Дубай картину с лошадьми

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5 ноября Александр Лукашенко, находящийся в отпуске в Объединенных Арабских Эмиратах, встретился с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом.

По завершению официального обеда белорусский лидер подарил шейху картину «Лошади» белорусского художника Андрея Ситько, а также корзину с белорусскими мясными и молочными продуктами и сладостями.

Андрей Ситько — «Лошади». Масло, 60x105 см, 2016

Картина «Лошади» в качестве подарка была выбрана не случайно. Эмир Дубая является крупным конезаводчиком, ему принадлежат один из крупнейших в мире конезаводов по разведению чистокровных лошадей и одна из лучших частных конюшен скаковых лошадей в мире.

До недавнего времени шейх Мухаммед и сам принимал участие в скачках, выигрывая в том числе престижные соревнования.

Александр Лукашенко находится в Эмиратах с 31 октября. В поездке его сопровождает старший сын, помощник по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко.
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Тэги: Беларусь-ОАЭ Персона: Александр Лукашенко Мухаммед бен Рашид аль-Мактум Виктор Лукашенко Андрей Ситько

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