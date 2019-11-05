Белорусских женщин приглашают к участию в социологическом онлайн-исследовании по вопросам здоровья

Социологическое исследование на тему «Актуальные вопросы женского здоровья» стартовало в Беларуси при информационной поддержке ПРООН и портала 103.by. Анонимное исследование могут пройти женщины в возрасте от 25 до 60 лет, проживающие в крупных городах и небольших населенных пунктах страны.

Каждый респондент получит квалифицированный ответ на любой интересующий его вопрос о здоровье. Ответ, подготовленный профильным специалистом, будет выслан на адрес электронной почты, который оставит участник исследования.

По данным Белстата, 78% белорусов одной из главных жизненных ценностей называют здоровье. При этом медики констатируют, что реальная забота о своем здоровье для большинства белорусских женщин не в числе приоритетов. Это касается и здорового образа жизни, и рекомендуемых Минздравом регулярных профилактических осмотров у маммолога, гинеколога и других специалистов.

Исследование «Актуальные вопросы женского здоровья» поможет напомнить женщинам о необходимости заботиться о себе, а его главная цель — выявить болевые точки неинформированности женщин о тех или иных аспектах, касающихся их здоровья. Информация, полученная по итогам исследования, поможет медикам исправить ситуацию.

Опрос проводится онлайн по 25 ноября 2019 года.

Направления, которые затронуты исследованием: гинекология, эндокринология, кардиология, онкология, эстетическая медицина, психотерапия.