Премьер Румас пообещал стабильную цену бензина

Депутаты Палаты представителей поинтересовались у правительства, как будут меняться цены на бензин.

«Правительство в ближайшее время будет придерживаться той же политики по планомерному повышению цен на топливо — в случае, если будет расти цена на нефть или будет изменяться цена белорусского рубля к американской валюте», — объяснил Сергей Румас, передает пресс-служба правительства.

Премьер-министр напомнил, что в текущем году на одну копейку 19 раз повышали и 4 раза понижали цену — в результате на 15 копеек топливо подорожало.

«На сегодняшний день предпосылок каких-то к тому, чтобы повышать цены на топливо, нет. Цена на нефть относительно стабильная и экономика нефтеперерабатывающих заводов позволяет работать при этом уровне цен на топливо», — сказал Сергей Румас.