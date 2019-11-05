Глава белорусского МИД впервые посетил Швецию

Первый в истории белорусско-шведских отношений рабочий визит министра иностранных дел в Швецию состоялся 5 ноября.

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Владимир Макей принял участие во встрече высокого уровня по случаю десятилетия Восточного партнерства, сообщает пресс-служба белорусского МИД. Его пригласили министр иностранных дел Анн Линде и министр по вопросам международного сотрудничества в области развития Петер Эрикссон.

В мероприятии в шведской столице также участвовали руководители МИД других стран, охваченных данной инициативой Евросоюза, — Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины, заместитель Министра иностранных дел Польши и представители Европейской комиссии.

В своем выступлении Макей представил предложения Беларуси по развитию Восточного партнерства на период до 2030 года, обратил внимание на ключевые проблемы, стоящие перед этой инициативой. Подчеркнул, что Восточное партнерство должно стать регионом стабильности и процветания, нацеленным на конкретные результаты. В таком случае ЕС мог бы назвать инициативу успешной. Министр призвал Евросоюз и далее поддерживать переговоры о вступлении нашей страны в ВТО и приступить к работе над новым базовым соглашением.

Макей, по ифнормации МИД, «особо подчеркнул целесообразность упрощения Евросоюзом процедур доступа товаров из стран Восточного партнерства на европейский рынок, усиления производственной кооперации между европейскими компаниями и предприятиями из охваченных инициативой государств».

5 ноября Макей провел двустороннюю встречу с Анн Линде. Руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по вопросам отношений Беларуси с Евросоюзом и будущего инициативы «Восточное партнерство». Обсуждены вопросы белорусско-шведских отношений, затронута правозащитная проблематика.

В этот же день в Риксдаге состоялась встреча Макея с председателем парламента Швеции Андреасом Нурленом. В фокусе беседы со спикером, являющимся вторым высшим должностным лицом в Швеции после монарха, находились вопросы межпарламентского сотрудничества двух стран, взаимодействия в рамках многосторонних региональных инициатив.