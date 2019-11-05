Путин: в некоторых странах русскому языку объявлена война

Сегодня Россия сталкивается с грубыми попытками сократить пространство русского языка в мире. Об этом 5 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте по русскому языку.

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По словам Путина, на России «лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы, тем более сегодня, когда мы сталкиваемся с попытками искусственно — я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию».

Российский президент отметил, что «войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы», «разного рода маргиналы» и «агрессивные националисты». «К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой. Но за ней — и это тоже должно быть понятно и ясно — всё то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе права на родную речь, на культуру и историческую память», — заявил Путин.

По его словам, в этих условиях перед Россией «стоят две равновеликие задачи».