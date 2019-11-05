Назначен новый гендиректор Большого театра Беларуси
5 ноября министр культуры Юрий Бондарь представил коллективу Большого театра оперы и балета Беларуси нового генерального директора — Александра Петровича.
Александр Петрович работает в сфере культуры около 40 лет преимущественно на руководящих должностях. Ранее он занимал должности замдиректора Белорусской государственной филармонии, замдиректора и главного администратора Большого театра Беларуси. В 2010 году он был назначен директором Белорусского государственного академического музыкального театра.
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Последние десять лет Большим театром Беларуси руководил Владимир Гридюшко. Как сообщали Naviny.by, ему не продлили контракт.
Фото: Большой театр оперы и балета Беларуси