Назначен новый гендиректор Большого театра Беларуси

5 ноября министр культуры Юрий Бондарь представил коллективу Большого театра оперы и балета Беларуси нового генерального директора — Александра Петровича.

Александр Петрович работает в сфере культуры около 40 лет преимущественно на руководящих должностях. Ранее он занимал должности замдиректора Белорусской государственной филармонии, замдиректора и главного администратора Большого театра Беларуси. В 2010 году он был назначен директором Белорусского государственного академического музыкального театра.

Как сообщает пресс-служба Большого театра Беларуси, вступая в должность, Александр Петрович отметил, что в планах на будущее — вместе с художественным руководителем театра Валентином Елизарьевым работать над созданием условий для роста национальных кадров, развитием национального репертуара, в том числе — детского.

Последние десять лет Большим театром Беларуси руководил Владимир Гридюшко. Как сообщали Naviny.by, ему не продлили контракт.

Фото: Большой театр оперы и балета Беларуси