Министр финансов прокомментировал выделение БелТА из бюджета 1,47 млн рублей

Выделение бюджетных средств на финансирование новостного агентства обусловлено увеличением расходов государства для реализации информационной политики в интернете, заявил Максим Ермолович.

Депутат Анна Канопацкая поинтересовалась, почему в проекте бюджета на 2020 год заложены средства в размере 1,47 млн рублей на финансирование РУП «Белорусское телеграфное агентство».

«В рамках реализации государственной информационной политики расширяются способы реализации этой задачи», — сказал Ермолович.

Он отметил, что «государственную функцию в области информационной политики в том числе БелТА реализует, есть специальное решение по этому поводу». «БелТА является распорядителем средств в этой части», — добавил министр.

По его словам, БелТА, если потребуется, будет проводить конкурс для реализации государственной политики в информационной сфере, а также финансировать свои расходы за счет бюджетных средств. «Речь идет о более активном присутствии (государства) в сети интернет», — сказал Ермолович.

Электронные СМИ, добавил он, «недостаточно задействованы для реализации государственной информационной политики».

«Поэтому мы и увеличиваем расходы бюджета на эти цели. Будем утверждать программу, смету этих расходов, и в результате получился рост расходов на БелТА как на распорядителя бюджетных средств. Ничего здесь фантастического нет», — отметил глава Минфина.

«Речь идет о новых формах донесения информации, более дорогостоящих», — резюмировал Ермолович.