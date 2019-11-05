В 2020 году в Беларуси увеличат пенсии

Уровень пенсий в 2020 году должен будет находиться на уровне 40% от средней заработной платы, заявил премьер-министр Сергей Румас.

В свою очередь, министр финансов Максим Ермолович отметил, что для увеличения размера пенсий до уровня 40% от средней зарплаты планируется на треть увеличить субвенции из республиканского бюджета в Фонд социальной защиты населения, сообщает БелаПАН .

«Почти миллиард рублей планируется направить на обеспечение сбалансированности бюджета фонда», — заметил министр финансов.