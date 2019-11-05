В Мексике расстреляли полигамную семью мормонов

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В инциденте погибли девять членов семьи — все с двойным гражданством США и Мексики.

Члены сообщества мормонов путешествовали на трех автомобилях недалеко от американо-мексиканской границы. Семья ехала из города Бависпе в Ла-Мора, сообщает CNN.

Родственник погибших рассказал, что неизвестные обстреляли три машины, в результате чего погибли три женщины и шестеро детей, в том числе двое младенцев.

Церковь мормонов появилась в США в XIX веке. Католики, протестанты и православные не причисляют их к христианам. Погибшие были членами мормонской полигамной секты, которую не признает официальная церковь мормонов.
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Тэги: мормоны убийство детей убийство Мексика

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