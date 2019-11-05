Минчанка тайно оформила кредит на подругу

Сотрудники милиции задержали минчанку, которая оформила онлайн кредит на подругу, не сообщив ей об этом.

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Пострадавшая, также жительница столицы, получила несколько смс-уведомлений о задолженности по кредиту. Она позвонила в банк и узнала о том, что на нее оформлен потребительский кредит на сумму 5000 рублей. О произошедшем женщина сообщила в милицию.

В ходе следствия было установлено, что кредит на минчанку оформила ее 26-летняя подруга, которая нигде не работает. Находясь в гостях у пострадавшей, девушка воспользовалась паспортом подруги без ее ведома и оформила на нее онлайн кредит. Полученные деньги подозреваемая перевела на свою платежную карту и потратила на личные нужды. Часть денег у нее удалось изъять, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Действия подозреваемой могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 212 УК РБ (Хищение путем использования компьютерной техники). Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок от двух до пяти лет, или лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.