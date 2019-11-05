Брестское «Динамо» может стать чемпионом 10 ноября

Воскресным вечером на стадионе на улице Маяковского в Минске пройдет матч 28-го тура чемпионата страны по футболу между «Ислочью» и брестским Динамо».

Матч может оказаться революционным, ведь борисовский БАТЭ 13 лет подряд становился чемпионом (а всего — 15 раз).

У команды Марцела Лички есть кадровые проблемы: полузащитники Павел Нехайчик и Сергей Кисляк пропустят матч из-за перебора желтых карточек. У хозяев не будут играть гвинеец Момо Янсане и нигериец Годфри Стефен, которых вызвали в сборные.

Матч важен и для «Ислочи», которая может сдвинуть минское «Динамо» с четвертого места.