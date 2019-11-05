Генпрокуратура Беларуси отказалась выдать таджикского оппозиционера Одинаева

Генеральная прокуратура Беларуси 5 ноября вынесла официальное решение об отказе в выдаче властям Таджикистана оппозиционера Фархода Одинаева. Об этом сообщила юрист правозащитной организации Human Constanta Анастасия Лойко.

Необходимые документы направлены в Гродно, в СИЗО, где находится Одинаев. Анастасия Лойко отметила это, как позитивное решение. По ее словам, очевидно, что Одинаева преследуют безосновательно и при возвращении в Таджикистан ему угрожают пытки, сообщает БелаПАН .

«Мы ждем 6 ноября, когда станет ясно, освобождают ли его из СИЗО, и тогда он сможет уехать куда угодно, у него есть шенгенская виза. Либо его передают миграционной службе, откуда его возвращают в Российскую Федерацию, потому что он выехал оттуда. И там есть риск, что его лишат российского гражданства и отправят в Таджикистан. Самая безопасная ситуация для него — чтобы его освободили и он выехал самостоятельно», — отметила юрист.

Как сообщали Naviny.by, Фарход Одинаев был задержан белорусскими пограничниками 25 сентября в пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе по запросу властей Таджикистана. В его отношении возбуждено уголовное дело, и он находится в базе межгосударственного розыска по СНГ.