Избирательный кодекс перевели на белорусский язык

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Экспертный совет по переводу законодательных актов на белорусский язык создали по мартовскому поручению Александра Лукашенко.

Фото: pravo.by

Перевод Избирательного кодекса осуществили в преддверии выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.


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В состав экспертного совета вошли представители Администрации президента, Национальной академии наук, Палаты представителей, Министерства юстиции, Министерства культуры, Национального центра правовой информации, Национального центра законодательства и правовых исследований, ведущих вузов и иных организаций, в том числе ОО «Товарищество белорусского языка имени Франциска Скорины».

Определен перечень кодексов, которые подлежат первоочередному переводу. Из данного перечня переведен Кодекс о браке и семье, завершена работа над переводом Избирательного кодекса, начат перевод Гражданского кодекса. В настоящее время в белорусском законодательстве 25 кодексов.
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Тэги: Избирательный кодекс белорусский язык

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