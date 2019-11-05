Украину включили в пятерку опасных стран для журналистов
Международная федерация журналистов включила Украину в число пяти стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов, указано в сообщении на сайте организации.
Федерация
С 1995 года в Украине были убиты 16 журналистов, включая шестерых россиян, одного итальянца, а также белоруса Павла Шеремета. Обеспокоенность федерации вызывает то, что СМИ в основном принадлежат олигархам, что усложняет работу журналистов.
В течение девяти месяцев 2019 года в Украине зарегистрировано 158 уголовных преступлений, связанных с нападениями на журналистов.