Украину включили в пятерку опасных стран для журналистов

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Международная федерация журналистов включила Украину в число пяти стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов, указано в сообщении на сайте организации.

Федерация начала кампанию «Конец безнаказанности за преступления против журналистов», чтобы привлечь внимание к проблемам физической безопасности журналистов во всем мире. В этом году федерация уделяет особое внимание пяти странам: Филиппинам, Сомали, Перу, Палестине и Украине.

С 1995 года в Украине были убиты 16 журналистов, включая шестерых россиян, одного итальянца, а также белоруса Павла Шеремета. Обеспокоенность федерации вызывает то, что СМИ в основном принадлежат олигархам, что усложняет работу журналистов.

В течение девяти месяцев 2019 года в Украине зарегистрировано 158 уголовных преступлений, связанных с нападениями на журналистов.
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Тэги: Международная федерация журналистов Украина убийство журналиста Персона: Павел Шеремет

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