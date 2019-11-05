Украину включили в пятерку опасных стран для журналистов

Международная федерация журналистов включила Украину в число пяти стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов, указано в сообщении на сайте организации.

Федерация начала кампанию «Конец безнаказанности за преступления против журналистов», чтобы привлечь внимание к проблемам физической безопасности журналистов во всем мире. В этом году федерация уделяет особое внимание пяти странам: Филиппинам, Сомали, Перу, Палестине и Украине.

С 1995 года в Украине были убиты 16 журналистов, включая шестерых россиян, одного итальянца, а также белоруса Павла Шеремета. Обеспокоенность федерации вызывает то, что СМИ в основном принадлежат олигархам, что усложняет работу журналистов.

В течение девяти месяцев 2019 года в Украине зарегистрировано 158 уголовных преступлений, связанных с нападениями на журналистов.