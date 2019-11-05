Посольство Катара в Беларуси начнет свою работу в ближайшее время

Об этом шла речь на четвертом раунде политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух государств.

Фото: mfa.gov.by

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, катарскую — генеральный секретарь МИД доктор Ахмад Хассан аль-Хаммади.

Как сообщает пресс-служба белорусского МИД, в ходе консультаций собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, дали оценку современному состоянию и перспективам развития белорусско-катарского диалога, в том числе на высшем и высоком уровнях.

«Особое внимание на консультациях было уделено вопросам открытия посольства Катара в Минске, которое начнет свою работу в ближайшее время. В Беларусь уже прибыли два катарских дипломата для открытия посольства», — отмечает МИД.

Белорусский и катарский дипломаты обсудили вопросы расширения двусторонних торговых связей, инвестиционного сотрудничества, обмена визитами делегаций деловых кругов.