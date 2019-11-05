Брестское «Динамо» обвинило АБФФ в травле и пригрозило войной

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Генеральный менеджер брестского клуба Максим Краснобаев жестко прокомментировал сегодняшнее решение КДК АБФФ относительно прошедшего в воскресенье матча с «Шахтером» (1:1).

«Представителей «Динамо» отстранили от заседания, не дав ничего сказать по рассматриваемым вопросам. Таким образом, мы не могли ни оспорить, ни внести какие-то комментарии. Считаем, что со стороны АБФФ это какая-то травля. Не знаем, кому это нужно. Люди творят, что хотят. Видимо, они хотят войны. Они получат эту войну», — цитирует Краснобаева tribuna.com.

Брестчане считают, что судья воскресного поединка Виктор Шимусик несправедливо не заметил игру рукой в штрафной площади «Шахтера» и не назначил пенальти, а в самой концовке поединка отменил гол брестчан.

Позже в программе «Судите с нами» Белорусская федерация футбола признала, что судья ошибочно не назначил пенальти.

После заседания контрольно-дисциплинарного комитета АБФФ брестское «Динамо» суммарно было оштрафовано на 700 базовых величин (17 850 рублей). Сергея Кисляка оштрафовали за оскорбления судьи на 1275 рублей и дисквалифицировали на пять матчей.

Несмотря на недополученные два очка, динамовцы с отрывом идут на первом месте чемпионата и уже 10 ноября досрочно могут прекратить 13-летнюю гегемонию ФК БАТЭ.
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Тэги: АБФФ ФК Динамо-Брест ФК Шахтер Персона: Максим Краснобаев Сергей Кисляк Виктор Шимусик Город: Брест

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