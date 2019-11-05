Гриценко заявил, что арестовал бы Турчинова и Наливайченко за сдачу Крыма

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Экс-глава «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко сказал, что арестовал бы бывшего и.о. президента Александра Турчинова и бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко, если бы был при власти.


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Гриценко также высказал мнение, что Украина не сможет вернуть аннексированый Россией Крым еще как минимум 10 лет, сообщает NV.ua.

«Крым в течение ближайших 10 или больше лет мы не вернем, и за это должна быть ответственность. Поэтому одна из первых решений (которые я принял бы, если бы был президентом, — ред.) — это арестовал бы Турчинова и Наливайченко, чтобы эти люди понесли ответственность за сдачу Крыма, за служебное бездействие, вызвавшее такие тяжелые последствия», — заявил политик.
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Тэги: СБУ аннексия Крыма Персона: Анатолий Гриценко Валентин Наливайченко Александр Турчинов

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