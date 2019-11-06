4-й тур ЛЧ. Голевая феерия в Лондоне и нули в Барселоне. Все итоги первого дня

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Во вторник прошли первые матчи четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020.

Фото из твиттера УЕФА

  • Группа E:

«Ливерпуль» — «Генк» — 2:1;

«Наполи» — «Зальцбург» — 0:0.

Таблица

  1. Ливерпуль — 9;
  2. Наполи — 8;
  3. Зальцбург — 4;
  4. Генк — 1.
  • Группа F:

«Барселона» — «Славия» — 0:0;

«Боруссия» — «Интер» — 3:2.

Таблица

  1. Барселона — 8;
  2. Боруссия — 7;
  3. Интер — 5;
  4. Славия — 2.
  • Группа G:

«Зенит» — «РБ Лейпциг» — 0:2;

«Лион» — «Бенфика» — 3:1.

Таблица

  1. РБ Лейпциг — 9;
  2. Лион — 7;
  3. Зенит — 4;
  4. Бенфика — 3.
  • Группа H:

«Челси» — «Аякс» — 4:4;

«Валенсия» — «Лилль» — 4:1.

Таблица

  1. Аякс — 7;
  2. Челси — 7;
  3. Валенсия — 7;
  4. Лилль — 1.
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Тэги: Лига чемпионов

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