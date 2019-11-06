4-й тур ЛЧ. Голевая феерия в Лондоне и нули в Барселоне. Все итоги первого дня
Во вторник прошли первые матчи четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020.
- Группа E:
«Ливерпуль» — «Генк» — 2:1;
«Наполи» — «Зальцбург» — 0:0.
Таблица
- Ливерпуль — 9;
- Наполи — 8;
- Зальцбург — 4;
- Генк — 1.
- Группа F:
«Барселона» — «Славия» — 0:0;
«Боруссия» — «Интер» — 3:2.
Таблица
- Барселона — 8;
- Боруссия — 7;
- Интер — 5;
- Славия — 2.
- Группа G:
«Зенит» — «РБ Лейпциг» — 0:2;
«Лион» — «Бенфика» — 3:1.
Таблица
- РБ Лейпциг — 9;
- Лион — 7;
- Зенит — 4;
- Бенфика — 3.
- Группа H:
«Челси» — «Аякс» — 4:4;
«Валенсия» — «Лилль» — 4:1.
Таблица
- Аякс — 7;
- Челси — 7;
- Валенсия — 7;
- Лилль — 1.