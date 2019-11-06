На какую помощь рассчитывает Беларусь в работе с МВФ

Техническая и консультативная поддержка МВФ является приоритетной для Беларуси, заявил первый вице-премьер Александр Турчин на встрече с представителями Международного валютного фонда.

Миссия фонда работала в Минске с 29 октября по 5 ноября. Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе беседы стороны обсудили широкий комплекс вопросов текущего состояния и перспектив взаимодействия между Беларусью и фондом в рамках ежегодных консультаций по Статье IV соглашения МВФ, проведение которых запланировано на первый квартал 2020 года.

Основная цель сегодняшнего визита в Беларусь представителей МВФ заключается в подготовке консультаций, проведении встреч с руководством и сотрудниками госорганов для получения необходимой справочной информации и макроэкономических данных.

Турчин отметил, что в настоящее время в Беларуси обеспечена сбалансированная экономическая политика, принимаются меры по снижению макроэкономических рисков. В связи с этим техническая и консультативная поддержка фонда является приоритетной для страны, поскольку содействует дальнейшей выработке эффективных мер макроэкономической политики в республике.

Участники встречи также обменялись мнениями и видением вопросов функционирования государственных предприятий и перспектив совершенствования их деятельности. Кроме того, состоялось обсуждение аспектов исполнения бюджета на 2019 год и планирования правительством бюджетной политики на будущий год.

Как сообщал БелаПАН, 31 октября в Минске на «Кастрычніцкім эканамічным форуме» (KEF) Турчин заявил журналистам, что вопрос о привлечении кредита МВФ «пока на повестке дня не стоит».

При этом он отметил, что правительство считает целесообразной диагностику сектора госпредприятий, которую МВФ рекомендует провести в Беларуси.

«Речь не идет о том, чтобы кого-то сократить или уволить. Мы считаем, что нужно разделить предприятия на категории, чтобы понимать, куда с каждой категорией двигаться дальше. Это очевидные вещи, которые нужно делать», — отметил Турчин.

Он также сообщил, что правительство и Всемирный банк готовят дорожную карту по повышению эффективности экономики.

«С Всемирным банком мы ведем [переговоры] по разделам. Если есть необходимость привлечения финансирования для реализации соответствующих мер, то определяем, в каком объеме», — сказал Турчин.