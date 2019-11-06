Атмосферные фронты принесли в Беларусь сильные дожди — объявлен желтый уровень опасности

Непогоду принесли в Беларусь с юго-запада Европы атмосферные фронты.

Фото pixabay.com

По прогнозам Белгидромета, в среду будет преобладать облачная погода. Практически по всей стране пройдут дожди (в восточной части — сильные дожди).

Ветер переменных направлений умеренный, на юго-востоке до порывистого. Максимальная температура воздуха днем +8..+13°C (на Гомельщине до +15°C).

Синоптики предупреждают, что утром местами сгустится туман.

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.

В столице в основном будет облачная погода. Временами пройдет дождь. Ветер переменных направлений умеренный. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: