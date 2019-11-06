Европа собирается отказаться от карт Visa и MasterCard

Источники в европейских банковских кругах сообщили, что ведущие финансовые учреждения Старого света ведут работу по замене платежных систем Visa и MasterCard.

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Как отмечается, в работе задействованы представители двух десятков банков (в основном французских). На повестке дня экспертов — создание общеевропейской платежной системы, пишет gazeta.ru .

По некоторым данным, новая система будет называться PEPSI (Pan-European Payment System Initiative).

Отмечается, что используя ее, можно будет управлять всеми видами дематериализованных платежей.