ГАИ подготовила автомобилистам новые «сюрпризы»
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают ежедневную борьбу с любителями быстрой езды.
При патрулировании экипажи ДПС используют как открытый, так и скрытый вариант контроля за ситуацией на дорогах. Также выставляются мобильные радары.
Так, на пример, Гродненской области они сегодня находятся в следующих местах:
- Гродно (улица Славинского);
- Гродно (улица Поповича);
- Гродно (улица Советских пограничников);
- трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Сморгонском районе);
- трасса М-6 (подъезд к Гродно).
Naviny.by ранее сообщали, что Госавтоинспекция Минска каждый день выставляет радары.
Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.
Напомним также, что в Могилевской области в настоящее время проходит декада «Гостехосмотр».
Кроме этого, как сообщили в ГАИ региона, в связи с ростом числа нарушений правил проезда перекрестков, в областном центре усилен контроль за соблюдением водителями ПДД.
По информации ГАИ Минской области, в предстоящие выходные экипажи ДПС проведут массированную отработку дорог.
В темное время суток будет обращено внимание на наиболее уязвимую категорию участников дорожного движения — пешеходов и велосипедистов.