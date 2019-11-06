ГАИ подготовила автомобилистам новые «сюрпризы»

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Сотрудники Госавтоинспекции продолжают ежедневную борьбу с любителями быстрой езды.

При патрулировании экипажи ДПС используют как открытый, так и скрытый вариант контроля за ситуацией на дорогах. Также выставляются мобильные радары.

Так, на пример, Гродненской области они сегодня находятся в следующих местах:

  • Гродно (улица Славинского);
  • Гродно (улица Поповича);
  • Гродно (улица Советских пограничников);
  • трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Сморгонском районе);
  • трасса М-6 (подъезд к Гродно).

Naviny.by ранее сообщали, что Госавтоинспекция Минска каждый день выставляет радары.

Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Напомним также, что в Могилевской области в настоящее время проходит декада «Гостехосмотр».

Кроме этого, как сообщили в ГАИ региона, в связи с ростом числа нарушений правил проезда перекрестков, в областном центре усилен контроль за соблюдением водителями ПДД.

По информации ГАИ Минской области, в предстоящие выходные экипажи ДПС проведут массированную отработку дорог.

В темное время суток будет обращено внимание на наиболее уязвимую категорию участников дорожного движения — пешеходов и велосипедистов.
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Тэги: ГАИ

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