Нацбанк пообещал либерализацию на валютном рынке

В 2020 году Национальный банк продолжит проведение в Беларуси валютной либерализации.

Об этом сказано в Основных направлениях денежно-кредитной политики на следующий год, которые утверждены указом президента №402 и опубликованы на портале pravo.by .

Отмечается, что меры по ослаблению валютного регулирования станут «фактором улучшения инвестиционного климата в Беларуси и условий ведения бизнеса, в том числе упрощения административных процедур, а также раскрепощения деловой инициативы граждан».

Нацбанк продолжит работу по разработке новой правовой базы, которая позволит физ- и юрлицам свободно проводить валютные операции и открывать счета за границей, а также отменит ограничения сроков возврата валютной выручки.

В то же время, как отмечается, будет повешена эффективность контроля над валютными операциями.

Сейчас регулятор готовит очередной этап либерализации. В нижнюю палату парламента внесен проект новой редакции закона о валютном регулировании.

Документ предусматривает дальнейшую либерализацию валютного законодательства, рассказал журналистам в октябре заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, отвечая на вопросы БелаПАН.

Он напомнил, что в марте население получило возможность свободно открывать расчетные счета за рубежом, но при этом в законодательстве все еще сохраняются валютные ограничения как для физических, так и для юридических лиц.

После принятия нового закона о валютном регулировании, добавил он, эти меры валютного регулирования будут отменены.