Перед длинными выходными доллар растет

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Американская валюта демонстрирует рост на последних на этой неделе торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Доллар добавляет 0,0030 пункта и торгуется на рубеже 2,0443 белорусского рубля.

А вот евро пока с динамикой не определился и остается на уровне, установленном пятого ноября — 2,2724 белорусского рубля.

Российский рубль сегодня утром существенно падает. Минус составляет 0,0116 пункта — 3,2149 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что Национальный банк в 2020 году продолжит проведение в Беларуси валютной либерализации. Об этом сказано в Основных направлениях денежно-кредитной политики на следующий год, которые утверждены указом президента №402.
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Тэги: валюта

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