Белорусские таможенники перешли на усиленный режим работы

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Белорусская таможня в период предстоящих длинных выходных будет работать в усиленном режиме.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, в республиканских пунктах таможенного оформления организованы дополнительные рабочие места должностных лиц таможенных органов, увеличено количество сотрудников в дежурных сменах.


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Кроме того, отмечает ГТК, в каждой таможне существуют резервы из должностных лиц, которые в случае необходимости своевременно будут направлены для работы в пункты пропуска.

Проведены необходимые переговоры с контролирующими службами сопредельных государств об оперативном реагировании при возникновении нештатных ситуаций.

По данным ГТК, в 2019 году объемы товаров, перемещенных через таможенную границу, выросли почти на 900 тыс. тонн по сравнению с таким же периодом минувшего года. Всего через границу проследовало около 90 млн тонн грузов.

Как утверждают таможенники, сегодня не более десяти минут занимает оформление 84% транзитных товаров, а 77% товаров, следующих на импорт, оформляют в течение двух часов.
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Тэги: ГТК таможня

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