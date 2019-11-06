Лукашенко назвал Октябрь 1917-го фундаментом создания первого белорусского государства

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Александр Лукашенко поздравил граждан страны с Днем Октябрьской революции 1917 года.

По его мнению, те события «кардинально изменила ход мировой истории» и начали «новую эру человеческого развития, основанной на принципах социального равенства, справедливости и гуманизма».


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Он подчеркнул, что революция позволила впервые создать белорусское государство, которое реализовало право на самоопределение и развитие самобытной культуры.

Лукашенко подчеркнул, что в постсоветские годы белорусы «совершили ратный подвиг, отстояли независимость страны, сохранив лучшие достижения советской эпохи».

Президент не сомневается, что память о героических событиях и выпавших на долю белорусов испытаниях «усиливает духовную связь между поколениями, воспитывает чувство гордости за свой народ, укрепляет согласие в обществе, вдохновляет граждан на созидательные инициативы во благо Родины».


Лукашенко рассказал об уроках Октябрьской революции

Решение продолжить традицию отмечать День Октябрьской революции было верным, «и страна от этого только выиграла». Об этом Лукашенко заявил, отвечая 30 октября на вопросы журналистов во время посещения РНПЦ онкологии и медицинской радиологии под Минском.

«Мы сохранили этот праздник и подвели под него соответствующую идеологию: будем заканчивать стройки, уборку урожая, подводить итоги и так далее, и подарки людям [делать]», — пояснил официальный лидер.

При этом, заявил Лукашенко, Беларусь «не отказалась от своего исторического прошлого», не было в нашей стране, «в отличие от соседних Украины, России, случаев сноса памятников советских времен».

 
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Тэги: День Октябрьской революции Персона: Александр Лукашенко

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