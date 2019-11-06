Биржа: доллар вырос на последних торгах недели

На последних перед длинными выходными торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже свои позиции укрепил только доллар.

Из трех основных иностранных валют плюсовал сегодня только доллар, выросший на 0,0021 пункта (+0,10%) — 2,0434 белорусского рубля.

А вот европейская и российская валюты позиции сдали:

евро на 0,0088 пункта (-0,39%) — 2,2636 белорусского рубля;

российский рубль на 0,0153 пункта (-0,47%) — 3,2112 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Национальный банк продолжит проводить курсовую политику в режиме плавающего курса, который предусматривает использование валютных интервенций для сглаживания резких колебаний курса белорусского рубля​.

Также регулятор пообещал продолжение либерализации на валютном рынке страны.