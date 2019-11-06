По информации Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, с начала года в Беларуси зарегистрировано 199 случаев кори.

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Как сообщил завотделом эпидемиологии центра Владимир Пашкович, из них 56 случаев — завозные, остальные заражения произошли в результате контакта с заболевшими, пишет «МН» .

Кроме этого, сообщил специалист, в Беларусь были завезены и другие инфекции:

малярия — 12 случаев;

лихорадка Денге — 6;

гепатит А — 5;

лихорадка западного Нила — 1.

Ранее замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан отмечала, что корь регистрировали во всех регионах страны. Около 71% заболевших — взрослые. В 2018-м лабораторно было подтверждено 264 случая кори.

В довакцинальный период (до 1967 года) в Беларуси ежегодно корью заболевало 50-80 тысяч человек.