Какая погода будет на выходных

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Белорусские синоптики спрогнозировали погоду на ближайшие выходные.

В четверг погоду будет формировать область пониженного атмосферного давления, сформированная в более прохладной воздушной массе. Ожидается облачная с прояснениями погода.

В некоторых районах пройдет дождь (в северных районах —мокрый снег). Ночью и утром сгустится туман. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +2..+8°С;
  • максимальная днем +7..+13°С.

Атмосферное давление будет расти.

В пятницу в ночные и утренние часы на юге и центре страны скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов, смещающихся на российскую территорию, а днем — область повышенного атмосферного давления.

Ночью и утром местами пройдет дождь (на юге и в центре); днем особых осадков не ожидается. Ночью и утром сгустится туман. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +1..+7°С (при прояснениях 0..-2°С);
  • максимальная днем +7..+13°С.

В субботу на погоду в Беларуси окажут влияние атмосферные фронты, смещающиеся с украинской территории. Ожидается облачная с прояснениями погода.

Практически во всех районах пройдут дожди. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +1..+7°С (на северо-востоке при прояснениях 0..-2°С, в южных районах +8..+9°С);
  • максимальная днем +6..+12°С (по югу страны +13..+15°С).
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Тэги: погода

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