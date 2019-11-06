Какая погода будет на выходных

Белорусские синоптики спрогнозировали погоду на ближайшие выходные.

В четверг погоду будет формировать область пониженного атмосферного давления, сформированная в более прохладной воздушной массе. Ожидается облачная с прояснениями погода.

В некоторых районах пройдет дождь (в северных районах —мокрый снег). Ночью и утром сгустится туман. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха:

минимальная ночью +2..+8°С;

максимальная днем +7..+13°С.

Атмосферное давление будет расти.

В пятницу в ночные и утренние часы на юге и центре страны скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов, смещающихся на российскую территорию, а днем — область повышенного атмосферного давления.

Ночью и утром местами пройдет дождь (на юге и в центре); днем особых осадков не ожидается. Ночью и утром сгустится туман. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха:

минимальная ночью +1..+7°С (при прояснениях 0..-2°С);

максимальная днем +7..+13°С.

В субботу на погоду в Беларуси окажут влияние атмосферные фронты, смещающиеся с украинской территории. Ожидается облачная с прояснениями погода.

Практически во всех районах пройдут дожди. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха: