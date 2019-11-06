Какая погода будет на выходных
Белорусские синоптики спрогнозировали погоду на ближайшие выходные.
В четверг погоду будет формировать область пониженного атмосферного давления, сформированная в более прохладной воздушной массе. Ожидается облачная с прояснениями погода.
В некоторых районах пройдет дождь (в северных районах —мокрый снег). Ночью и утром сгустится туман. Ветер юго-западный умеренный.
Температура воздуха:
- минимальная ночью +2..+8°С;
- максимальная днем +7..+13°С.
Атмосферное давление будет расти.
В пятницу в ночные и утренние часы на юге и центре страны скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов, смещающихся на российскую территорию, а днем — область повышенного атмосферного давления.
Ночью и утром местами пройдет дождь (на юге и в центре); днем особых осадков не ожидается. Ночью и утром сгустится туман. Ветер юго-восточный умеренный.
Температура воздуха:
- минимальная ночью +1..+7°С (при прояснениях 0..-2°С);
- максимальная днем +7..+13°С.
В субботу на погоду в Беларуси окажут влияние атмосферные фронты, смещающиеся с украинской территории. Ожидается облачная с прояснениями погода.
Практически во всех районах пройдут дожди. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый.
Температура воздуха:
- минимальная ночью +1..+7°С (на северо-востоке при прояснениях 0..-2°С, в южных районах +8..+9°С);
- максимальная днем +6..+12°С (по югу страны +13..+15°С).