Секс на стороне обошелся минчанину в 3000 долларов

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54-летний житель столицы завел служебный роман с замужней 36-летней женщиной. Однако ее 44-летний супруг узнал об измене и стал шантажировать мужчину, угрожая передать его жене копию переписки и пикантные фотографии.

Фото pixabay.com

Стоимость неразглашения тайны была оценена в 3000 долларов — и неудачливый любовник согласился отдать требуемую сумму шантажисту.

Однако через некоторое время к нему обратилась сама бывшая возлюбленная с тем же требованием — дать еще и ей 3000 долларов за неразглашение измены. Только тогда мужчина сообщил о происходящем в милицию.

Когда сотрудники милиции задержали шантажистку во время «сделки», оказалось, что за всем происходящим наблюдал ее муж.

В отношении пары возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РБ (вымогательство, совершенное группой лиц). Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.
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Тэги: вымогательство Город: Минск

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