Власти Минска выделили под Международный финансовый центр незастроенный берег Дроздов

Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид аль-Мактум договорились о строительстве на северо-западной окраине Минска крупного комплекса зданий финансового центра.

По сообщению пресс-службы президента, в настоящее время завершается разработка концепции реализации данного проекта.

Несколько информированных источников TUT.by рассказали, что в качестве основной площадки под финансовый центр рассматривается северный берег Свислочи в районе водохранилища Дрозды.

Предполагается, что в финансовом центре будут не только деловая, развлекательная и туристическая зоны, но и международный выставочный комплекс. «Это будет крупнейший инвестпроект. Площадь — до тысячи гектаров», — говорит один из собеседников портала.

Лукашенко придется вносить изменения в Генплан Минска, чтобы вывести из оборота пахотные земли, на которых хотят строить финцентр. Для подобных проектов обычно устанавливается другой налоговый режим.