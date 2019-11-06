Власти Минска выделили под Международный финансовый центр незастроенный берег Дроздов
Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид аль-Мактум договорились о строительстве на северо-западной окраине Минска крупного комплекса зданий финансового центра.
По сообщению пресс-службы президента, в настоящее время завершается разработка концепции реализации данного проекта.
Несколько информированных источников
Предполагается, что в финансовом центре будут не только деловая, развлекательная и туристическая зоны, но и международный выставочный комплекс. «Это будет крупнейший инвестпроект. Площадь — до тысячи гектаров», — говорит один из собеседников портала.
Лукашенко придется вносить изменения в Генплан Минска, чтобы вывести из оборота пахотные земли, на которых хотят строить финцентр. Для подобных проектов обычно устанавливается другой налоговый режим.