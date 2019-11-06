Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби и подарил ему панно-голограмму

Беларусь готова расширять диалог с Объединенными Арабскими Эмиратами по вопросам военно-технического сотрудничества.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Об этом заявил Александр Лукашенко 6 ноября на встрече с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

Как сообщает пресс-служба белорусского президента, на встрече обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавнего визита наследного принца в Беларусь.

Мухаммед бен Заид аль-Нахайян посещал нашу страну в середине сентября этого года.

Президент Беларуси и наследный принц на сегодняшней встрече также обсудили взаимодействие в сельском хозяйстве, промышленности, банковском деле, логистике, гуманитарной сфере, сотрудничества в области спорта.

На встречу с шейхом Александр Лукашенко приехал с подарком панно-голограммой «Соколы». Эта птица является национальным символом Объединенных Арабских Эмиратов.

Накануне Александр Лукашенко встречался с еще одним высокопоставленным эмиратским лицом — вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. Ему Лукашенко подарил картину «Лошади» белорусского художника Андрея Ситько.

Александр Лукашенко со своими сыновьями Виктором и Николаем находится в ОАЭ с 31 октября. Пресс-служба главы государства не называет статус визита — официальный или рабочий. За день до вылета в ОАЭ Лукашенко говорил, что намерен отдохнуть несколько дней в одной из стран Ближнего Востока.