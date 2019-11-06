Скончался депутат Верховного Совета Александр Шут

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В Логойске скончался депутат оппозиции БНФ в Верховном Совете 12-го созыва Александр Шут.

Фото svaboda.org

Александр Шут прожил 67 лет. Его родственники сообщили, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

«Депутат независимости» был медиком. Он входил в состав депутатской оппозиции БНФ, участвовал в голодовке депутатов против референдума 11 и 12 апреля 1995 года, также был жестоко избит спецназом сначала в зале парламента, а затем милицией за Домом правительства, сообщает svaboda.org.
 
Недавно Александру Шуту была вручена юбилейная медаль за «заслуги в обретении независимости Беларуси». Похороны депутата состоятся в Логойске, 7 ноября.
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Тэги: депутаты Персона: Александр Шут

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