Xiaomi презентовала первый в мире смартфон с камерой 108 Мп

Гаджет Mi CC9 Pro/Mi Note 10 стоимостью 400 долларов окажется первым на рынке смартфонов с такой камерой.

Фото: Xiaomi

Пока гаджет Mi CC9 Pro вышел только для китайского рынка. На мировом рынке он появится под названием Xiaomi Mi Note 10, передает Би-би-си .

Смартфон получил датчик сверхвысокого разрешения, разработанный Samsung, но пока ею не используемый. Он поможет создавать «чрезвычайно четкие фотографии, богатые деталями».

Камера состоит из пяти фотомодулей, размещающихся вертикально в левом верхнем углу. Кроме того, в новинке впервые среди смартфонов установлена линза F/1.7 8P. Она должна помочь со съемкой в условиях слабого освещения.

Новинка получила OLED-экран с диагональю 6,47 дюйма и разрешением Full HD+. Кроме того, он загибается на боковые грани. Mi CC9 Pro оснащен процессором Snapdragon 730G, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, и накопителем на 128 или 256 ГБ.