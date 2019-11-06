Xiaomi презентовала первый в мире смартфон с камерой 108 Мп
Гаджет Mi CC9 Pro/Mi Note 10 стоимостью 400 долларов окажется первым на рынке смартфонов с такой камерой.
Пока гаджет Mi CC9 Pro вышел только для китайского рынка. На мировом рынке он появится под названием Xiaomi Mi Note 10, передает
Смартфон получил датчик сверхвысокого разрешения, разработанный Samsung, но пока ею не используемый. Он поможет создавать «чрезвычайно четкие фотографии, богатые деталями».
Камера состоит из пяти фотомодулей, размещающихся вертикально в левом верхнем углу. Кроме того, в новинке впервые среди смартфонов установлена линза F/1.7 8P. Она должна помочь со съемкой в условиях слабого освещения.
Новинка получила OLED-экран с диагональю 6,47 дюйма и разрешением Full HD+. Кроме того, он загибается на боковые грани. Mi CC9 Pro оснащен процессором Snapdragon 730G, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, и накопителем на 128 или 256 ГБ.