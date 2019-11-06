В Ивьевском районе после ножевого ранения скончалась женщина

В одной из деревень Ивьевского района обнаружили тело 35-летней женщины с проникающим колото-резанным ранением.

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Выяснилось, что во время распития алкоголя между женщиной и ее сожителем возник конфликт, в ходе которого он нанес ей удар ножом. Она не обратилась за помощью медиков, и пара продолжила выпивать. Вечером состояние женщины ухудшилось и через некоторое время она скончалась,Следственный комитет Беларуси в Telegram-канале.

В отношении сожителя — 32-летнего мужчины, — возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 УК РБ (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть).