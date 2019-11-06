Украинский министр хочет ввести уголовное наказание для журналистов

Министр культуры молодежи и спорта, бывший глава медиагруппы StarLight Media Владимир Бородянский предлагает ввести уголовной ответственности для журналистов за «манипуляцию информацией».

Об этом он сказал в среду, 6 ноября, во время парламентских слушаний о безопасности представителей СМИ, передают «Українські новини» .

«Я могу сказать о том, что ответственность журналиста за неправдивую или манипулятивную информацию также должна быть усилена», — заявил Бородянский.

Он намерен инициировать регистрацию законопроекта, предусматривающего соответствующие изменения в административный и уголовный кодексы.