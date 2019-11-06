Глава Госконтроля открыл детсад с бассейном в Лиде

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Таких объектов в крупном промышленном центре не строили уже пять лет.

На открытии детсада присутствовали председатель КГК и губернатор Гродненской области, сообщает ОНТ.

Объект сдали в новом микрорайоне Индустриальный. Трехэтажный садик рассчитан на 230 детей. Внутри разместились сенсорная комната, компьютерный класс с электронной доской, тренажерный, спортивный, актовый залы. Есть также бассейн с теплым полом.

Для детей с нарушением речи откроют отдельную группу.
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Тэги: КГК детский сад Город: Лида

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