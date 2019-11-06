В СК пообещали смягчить меру пресечения по уголовным делам

Под руководством главы СК Ивана Носкевича в центральном аппарате ведомства провели оперативное совещание по вопросам применения мер пресечения по уголовным делам.

Фото: СК

По словам Носкевича, в результате изучения обнаружены отдельные проблемные моменты, которые требуют вмешательства, указано в сообщении пресс-службы СК.

Отмечено, что за 9 месяцев 2019 года продолжалась тенденция снижения числа заключенных под стражу обвиняемых по уголовным делам. При этом удельный вес обвиняемых, заключенных под стражу по делам о коррупционных и экономических преступлениях, составил всего 3% и 0,7% соответственно. Доля мер пресечения, альтернативных заключению под стражу (23,9%) и подписке о невыезде и надлежащем поведении (71,5%), составила всего 4,6%.

На совещании принято решение расширить практику применения мер пресечения в виде личного поручительства, домашнего ареста и залога в качестве альтернатив заключению под стражу. Также при отсутствии свидетельств о том, что обвиняемый может скрыться, препятствовать осуществлению правосудия, продолжать преступную деятельность, своевременно инициировать изменение меры пресечения на более мягкую.

Особый акцент сделан на индивидуализации подходов, тщательном изучении сложившейся следственной ситуации при избрании меры пресечения, недопущении перегибов.