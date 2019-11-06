Нацбанк уверен, что рост экономики на 1,9% в 2020 году обеспечить реально

Председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур считает реальным обеспечить рост ВВП 1,9%, который согласно базовому сценарию заложен в проекте бюджета Минфина на 2020 год.

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«Базовый, консервативный сценарий, заложенный в проект бюджета, вполне реалистичен. Я бы не подвергал его сомнениям. Это рост ВВП 1,9%», — отметил Павел Каллаур.

В январе—сентябре текущего года рост белорусской экономики составил 1% при официальном прогнозе 4%. В 2020 году, согласно официальному прогнозу, ожидается рост ВВП на 2,8%. При этом Минфин заложил в проект бюджета на будущий год консервативный сценарий, предусматривающий рост экономики на 1,9%, сообщает БелаПАН .

Однако официальная позиция расходится с прогнозом МВФ, который говорит о том, что в 2020 году белорусская экономика вырастет на 0,3%.

Павел Каллаур также отметил, что не все сводится к процентной ставке. По его словам, есть работа в сфере либерализации валютного регулирования, а также рынка проблемных долгов.

«От мер, которые будут приняты по повышению эффективности экономики, зависят фактические темпы экономического роста», — подчеркнул Павел Каллаур.

Он также заметил, что план повышения эффективности экономики на 2020 год уместен с учетом ухудшения внешних условий.