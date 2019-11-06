Телеханскую лыжную фабрику открыли после реконструкции
За год запустили практически новое производство: полностью отремонтировали здания и поставили новые современные линии.
Сейчас предприятие выпускает 16 типов лыж, сообщили в эфире
После распада СССР рынки сбыта исчезли, и предприятие стало работать в убыток. В последние полтора года завод не выпускал продукцию. После реконструкции фабрика планирует производить до 100 тысяч пар лыж в год. Первая экспортная партия лыж отправляется в Россию и страны Балтии.