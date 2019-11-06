Телеханскую лыжную фабрику открыли после реконструкции

/ Экономика
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За год запустили практически новое производство: полностью отремонтировали здания и поставили новые современные линии.

Источник: «Беларусь 1»

Сейчас предприятие выпускает 16 типов лыж, сообщили в эфире «Беларусь 1». В будущем на оборудовании можно будет делать сноуборды и санки-ледянки. Технологию производства разработали вместе с Академией наук. Лыжи сделаны из белорусских и австрийских материалов.

После распада СССР рынки сбыта исчезли, и предприятие стало работать в убыток. В последние полтора года завод не выпускал продукцию. После реконструкции фабрика планирует производить до 100 тысяч пар лыж в год. Первая экспортная партия лыж отправляется в Россию и страны Балтии.
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Тэги: спортинвентарь лыжи белорусский экспорт Беларусь-Россия Город: Телеханы

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