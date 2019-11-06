В Минске сильно затруднено движение — 9-балльные пробки

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По данным сервиса «Яндекс.Карты», в центре Минска и ряде других районов отмечаются 9-балльные пробки.

Источник: «Яндекс.Карты»

Хуже всего дела обстоят на участке проспекта Победителей от улицы Мельникайте до улицы Ленина. Движение на последней затруднено от проспекта Победителей до проспекта Независимости, а в обратном направлении — от станции метро «Первомайская» до проспекта Независимости.

На главном проспекте зафиксированы заторы в районе площадей Якуба Коласа, Победы и Октябрьской.

Трудно проехать по улицам Кальварийской, Клары Цеткин, Свердлова, Бобруйской, Немиге, Максима Богдановича, Янки Купалы.

На втором кольце затруднено движение по улице Орловской от площади Бангалор до поворота на Новинки.
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Тэги: Яндекс.Пробки Яндекс.Карты пробки заторы Город: Минск

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