ГАИ осуществит массированные рейды на больших выходных
С 6 по 11 ноября ГАИ проводит профилактические акции «Пешеход» и «Трезвый водитель» на территории Минской области.
Также стражи дорог проведут массированные рейды на автодорогах региона, сообщили в областном УГАИ. Особое внимание уделят местам массового отдыха граждан: дискотекам, сельским клубам, кафе.
В эти же дни инспекторы усилят контроль за соблюдением пешеходами требований ПДД.
|С начала года на Минщине задержали 3215 пьяных водителей. За это же время выявили свыше 22 тысяч нарушений со стороны пешеходов.