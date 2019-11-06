ГАИ осуществит массированные рейды на больших выходных

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С 6 по 11 ноября ГАИ проводит профилактические акции «Пешеход» и «Трезвый водитель» на территории Минской области.

Также стражи дорог проведут массированные рейды на автодорогах региона, сообщили в областном УГАИ. Особое внимание уделят местам массового отдыха граждан: дискотекам, сельским клубам, кафе.

В эти же дни инспекторы усилят контроль за соблюдением пешеходами требований ПДД.

С начала года на Минщине задержали 3215 пьяных водителей. За это же время выявили свыше 22 тысяч нарушений со стороны пешеходов.

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Тэги: ГАИ ПДД

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