ГАИ осуществит массированные рейды на больших выходных

С 6 по 11 ноября ГАИ проводит профилактические акции «Пешеход» и «Трезвый водитель» на территории Минской области.

Также стражи дорог проведут массированные рейды на автодорогах региона, сообщили в областном УГАИ. Особое внимание уделят местам массового отдыха граждан: дискотекам, сельским клубам, кафе.

В эти же дни инспекторы усилят контроль за соблюдением пешеходами требований ПДД.