Власти потратили на ремонт суда в Барановичах почти 7 миллионов рублей

Торжественная церемония открытия обновленного здания районного и городского суда прошла 6 ноября.

По информации пресс-службы Брестского областного суда, это уже четвертый подобный объект, который вводится в этом году.

Здание, построенное в 1972 году, в 2018-м было передано в управление Брестского областного суда. В обновленном здании площадью 2,6 тыс. кв.м расположились 13 залов судебных заседаний с сопутствующими помещениями, совещательными комнатами. Сметная стоимость строительства составила 6,9 млн рублей.