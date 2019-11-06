Делегация Минобороны провела встречу с британскими коллегами в Лондоне

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Министерства обороны Беларуси и Британии подписали план военного сотрудничества на 2020 год.

Источник: Министерство обороны РБ

По информации телеграм-канала белорусского оборонного ведомства, рабочая встреча представителей министерств обороны двух стран прошла в Лондоне. С белорусской стороны в ней приняла участие делегация во главе с помощником министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олегом Воиновым.

Министерство обороны Британии также организовало брифинги для белорусской делегации по различным аспектам двустороннего взаимодействия.
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Тэги: Минобороны Беларусь-Великобритания Персона: Олег Воинов Город: Лондон

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