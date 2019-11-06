Кличко отреагировал на дело о госизмене

Мэр Киева Виталий Кличко считает безосновательным открытие против него и двух заместителей уголовного производства за якобы государственную измену.

«Перспективы это дело не имеет, я уверен. И мне очень смешно, что там речь идет еще и о якобы госизмене. Пусть проверяют», — подчеркнул мэр Киева. Об этом сообщили в пресс-службе киевского градоначальника.

По его словам, «так называемые друзья» умышленно раздувают «сенсацию» вокруг его дела в информационном поле.