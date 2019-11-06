Белорусский рэпер Серега заявил о важности смены власти

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В беседе с шоуменом Анатолием Анатоличем музыкант заявил, что в ближайшее время откажется от белорусского гражданства и получил украинский паспорт.

Рэпер пришел на интервью к автору ютьюб-канала «Зе Интервьюер». Разговор зашел о президентских выборах в Украине.

«Я еще не гражданин Украины. Но через пару месяцев, надеюсь, получу гражданство. Мне нравится, что происходит в Украине. Потому что смена власти в любом случае нужна: свежее дыхание, волна перемен, которые вселяют надежду», — сказал белорус.

Он уточнил, что на родине уже бывает редко.
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Тэги: Серега белорусский рэп русский рэп Беларусь-Украина Персона: Серёга Город: Гомель

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