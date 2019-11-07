ЛЧ. Белорусский рефери устроил желто-красный «листопад» в матче «Аталанта» — «Мансити»

Накануне матчами в восьми городах завершился четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020.

Фото ФК «Манчестер Сити»

В среду свои поединки проводили соперники из квартетов А-D:

Группа А:

ПСЖ — «Брюгге» — 1:0;

«Реал» — «Галатасарай» — 6:0 (хет-трик на счету Родриго).

Таблица

ПСЖ — 12; Реал — 7; Брюгге — 2; Галатасарай — 1.

Группа B:

«Бавария» — «Олимпиакос» — 2:0;

«Црвена Звезда» — «Тоттенхэм» — 0:4.

Таблица

Бавария — 12; Тоттенхэм — 7; Црвена Звезда — 3; Олимпиакос — 1.

Группа C:

«Динамо» (З) — «Шахтер» — 3:3 («горняки» ушли от поражения, забив два мяча в компенсированное время);

«Аталанта» — «Манчестер Сити» — 1:1 (рефери матча Алексей Кульбаков показал семь желтых и одну красную карточки).

Таблица

Манчестер Сити — 10; Шахтер — 5; Динамо (З) — 5; Аталанта — 1.

Группа D:

«Локомотив» — «Ювентус» — 1:2;

«Байер» — «Атлетико» — 2:1.

Таблица

Ювентус — 7; Атлетико — 7; Байер — 3; Локомотив — 3.

Первый игровой день прошел во вторник. Результаты матчей смотрите здесь.

По итогам четырех туров путевку в плей-офф Лиги чемпионов уже завоевали три клуба: «Ювентус», «Бавария» и ПСЖ.