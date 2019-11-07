ЛЧ. Белорусский рефери устроил желто-красный «листопад» в матче «Аталанта» — «Мансити»

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Накануне матчами в восьми городах завершился четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020.

Фото ФК «Манчестер Сити»

В среду свои поединки проводили соперники из квартетов А-D:

  • Группа А:

ПСЖ —  «Брюгге» — 1:0;

«Реал» — «Галатасарай» — 6:0 (хет-трик на счету Родриго).

Таблица

  1. ПСЖ — 12;
  2. Реал — 7;
  3. Брюгге — 2;
  4. Галатасарай — 1.
  • Группа B:

«Бавария» — «Олимпиакос» — 2:0;

«Црвена Звезда» — «Тоттенхэм» — 0:4.

Таблица

  1. Бавария — 12;
  2. Тоттенхэм — 7;
  3. Црвена Звезда — 3;
  4. Олимпиакос — 1.
  • Группа C:

«Динамо» (З) — «Шахтер» — 3:3 («горняки» ушли от поражения, забив два мяча в компенсированное время);

«Аталанта» — «Манчестер Сити» — 1:1 (рефери матча Алексей Кульбаков показал семь желтых и одну красную карточки).

Таблица

  1. Манчестер Сити — 10;
  2. Шахтер — 5;
  3. Динамо (З) — 5;
  4. Аталанта — 1.
  • Группа D:

«Локомотив» — «Ювентус» — 1:2;

«Байер» — «Атлетико» — 2:1.

Таблица

  1. Ювентус — 7;
  2. Атлетико — 7;
  3. Байер — 3;
  4. Локомотив — 3.

Первый игровой день прошел во вторник. Результаты матчей смотрите здесь.

По итогам четырех туров путевку в плей-офф Лиги чемпионов уже завоевали три клуба: «Ювентус», «Бавария» и ПСЖ.
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Тэги: Лига чемпионов Персона: Алексей Кульбаков

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